В Перми открылась выставка старинных рукописей

Экспозиция «От устава к скорописи. История русского ручного письма» расположилась в отделе редких книг Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького, сообщается на сайте учреждения.





На выставке представлены книги, написанные разными почерками русского кириллического письма в XVII–XIX веках, а также факсимильные издания рукописей XI века.





Как рассказали в библиотеке, «русское кириллическое письмо начинает свою историю с устава, при котором буквы почти вписывались в квадрат». Уставное письмо показано на примере издания «Остромирово Евангелие» 1883 года, которое представляет собой фотолитографии с памятника русской письменности 1056–1057 годов.





В XIV веке появляется новый тип ручного письма — полуустав. Его можно изучить по «Прологу», «Шестодневу» и другим рукописным книгам XIV–XVII веков из фонда редких книг Пермской библиотеки.





Самым поздним типом письма является скоропись, которую в «Горьковке» назвали одним из самых самобытных почерков допетровской Руси. Примеры его использования можно увидеть в «Списках Соликамских грамот», «Слове о поучении Ефрема Сирина».





Посмотреть на образцы ручного письма можно до 30 июня.





Фото: А. В. Костицина, отдел редких книг Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького