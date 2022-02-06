Культурно-творческий фестиваль «Евсеев.FEST» пройдет в Марий Эл

В следующую субботу, 12 февраля, в Национальном музее Марий Эл состоится культурно-творческий фестиваль «Евсеев.FEST», сообщает газета «Марийская правда».

Мероприятие пройдет в рамках года, посвященного 135-летию со дня рождения краеведа и этнографа Тимофея Евсеева.

«Мы давно хотели сделать что-то особенное, неформатное и необычное, и вот, наконец-то звёзды сошлись!» – передает издание слова работников музея. Гостей фестиваля ждет кураторская экскурсия по интерактивной выставке «Тимофей Евсеев. Призвание», мастер-класс по скетчингу от Urban Skerhers и выступление этно-панк ансамбля «У ЕН».

Также была анонсирована встреча с гостем, чье имя организаторы предпочли сохранить в секрете до самого мероприятия. Событие будет проходить в формате паблик-ток, то есть открытого диалога с посетителями.

Фото: Alexander V. Solomin, CC BY-SA 3.0