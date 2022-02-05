Выставка «Графика первой половины XIX века из частных собраний» открылась в Москве

05.02.2022

Выставка «Графика первой половины XIX века из частных собраний» открылась в Москве

Экспозицию «Графика первой половины XIX века из частных собраний» представили в Музее Василия Тропинина и московских художников его времени, сообщает РИА Новости. 

Гости выставки увидят работы Ореста Кипренского, братьев Александра и Карла Брюлловых, Петра Соколова, Александра Орловского, Морица Михаэля Даффингера, Жана Огюста Доминика Энгра и многих других художников. Организаторы смогли собрать более 70 рисунков и акварелей классиков русского и европейского искусства из 17 московских и петербургских собраний.

В сообщении самих организаторов выставки говорится, что когда-то эти произведения украшали стены дворцов и русских усадеб. Уникальность экспозиции еще и в том, что графику довольно редко выставляют из-за особенностей ее хранения.

«Она очень хрупка и требует минимального взаимодействия со светом для более долгой сохранности. А графика из частных собраний коллекционеров — редкость вдвойне, так как многие вещи не показывались вообще или демонстрировались широкой публике много лет назад», — рассказали организаторы. Работа выставки продлится до 13 апреля.

Фото: WikiMedia