Выставка «Графика первой половины XIX века из частных собраний» открылась в Москве

05.02.2022
Гости выставки увидят работы Ореста Кипренского, братьев Александра и Карла Брюлловых, Петра Соколова, Александра Орловского, Морица Михаэля Даффингера, Жана Огюста Доминика Энгра и многих других художников. Организаторы смогли собрать более 70 рисунков и акварелей классиков русского и европейского искусства из 17 московских и петербургских собраний.
В сообщении самих организаторов выставки говорится, что когда-то эти произведения украшали стены дворцов и русских усадеб. Уникальность экспозиции еще и в том, что графику довольно редко выставляют из-за особенностей ее хранения.
«Она очень хрупка и требует минимального взаимодействия со светом для более долгой сохранности. А графика из частных собраний коллекционеров — редкость вдвойне, так как многие вещи не показывались вообще или демонстрировались широкой публике много лет назад», — рассказали организаторы. Работа выставки продлится до 13 апреля.
Фото: WikiMedia