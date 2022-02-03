В лонг-лист премии «Национальный бестселлер» вошли 47 произведений

Организаторы всероссийской литературной премии 2022 года опубликовали на сайте проекта длинный список, в который попали работы Евгении Некрасовой, Саши Филиппенко, Виктора Пелевина и других авторов.





Всего в лонг-листе представлены 47 произведений, включая «Домовую любовь» Евгении Некрасовой, «Кремулятор» Саши Филиппенко, Transhumanism Inc Виктора Пелевина, «Стеклянного человека» Валерия Печейкина, «Зверобой» и «Мой белый» Ксении Буржской, «Типа я» Ислама Ханипаева, «Ловлю молний на живца» Татьяны Млынчик, «Пловца снов» Льва Наумова, «Бубуш» Юлии Кисиной и др.





«Каждый номинатор старался выдвинуть в конкурс текст, который, по его мнению, может стать бестселлером, и каждый номинатор знал, что "его" текст будет конкурировать с другими, не менее сильными», — отметил ответственный секретарь премии, критик Владислав Толстов.





До 5 апреля Большое жюри, состоящее из 20 экспертов, прочитает все произведения из длинного списка и выставит им баллы. В его состав вошли писательница Ольга Погодина-Кузмина, критик Кира Грозная, музыкант Андрей Кагадеев, писатель и журналист Сергей Петров и др. В этом году почти половина Большого жюри состоит из новичков, которые никогда не работали в жюри литературных премий, но любят читать.





Короткий список и состав малого жюри огласят в апреле. Победителя назовут на церемонии в Санкт-Петербурге, которая назначена на 29 мая.





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