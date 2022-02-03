Би-2 выпустила клип на новую песню «Я никому не верю»

Макси-сингл стал заглавным треком нового ЕР группы, клип на который опубликовали на YouTube-канале Би-2.





«Мне показалось, что фраза "Я никому не верю" является трендом нашего времени, и чем больше испытаний проходит человечество, тем больше общество погружается в ложь. Со всех сторон несется вранье, и ты уже не можешь определить для себя, что является истиной. Пандемия обнажила эту проблему. Люди перестали верить друг другу, даже друзьям. Когда живешь на изломе времени, главное — не потерять внутреннюю свободу, не провалиться в трещину», — рассказал один из лидеров группы Лева Би-2.





В ЕР включили оригинальную и инструментальную версии «Я никому не верю», а также каверы от других артистов: от отечественных легенд до молодых музыкантов. Песня на стыке синтипопа и дарквейва является частью пути по созданию нового альбома.





Каверы на трек записали певица Инна Желанная, группы «Альянс» и «Биоконструктор», которых лидеры Би-2 слушали в юности. Англоязычные версии создали группа Brainstorm из Латвии при участии Дэвида Брауна (Brazzaville) и прогрессив-рок дуэт imthemorning из Петербурга. Металлический кавер сделала молодая команда No Drink No Pass — соотечественники Би-2 из Бобруйска (Беларусь). Еще одну версию представили звезды сибирского постпанка Ploho.





«При всей мрачности и при всей разнице в интерпретациях, это узнаваемый стиль Би-2», — отметил один из основателей группы Шура Би-2.





Фото: кадр из клипа «Я никому не верю»