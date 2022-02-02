Премия в области культуры учреждена правительством России

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.





Премию правительства России учредили «в целях стимулирования творческой деятельности в сфере культуры и совершенствования системы премирования», говорится в постановлении от 1 февраля 2022 года.





Согласно постановлению, начиная с этого года, в России ежегодно будут вручать семь премий правительства в области культуры, каждая из которых составит три миллиона рублей.





Премии будут вручаться на конкурсной основе творческим работникам и деятелям культуры. Выплаты будут обеспечиваться за счет средств федерального бюджета, предназначенных Министерству культуры.





«Выдвигаемая работа соискателя премии должна отличаться новизной и оригинальностью, получить общественное признание и являться значительным вкладом в развитие культуры Российской Федерации», — поясняется в документе.





Кроме того, кабмин признал недействительным постановление 2018 года об учреждении премии правительства за лучшую театральную постановку по русской классике.







Фото: Фото: Крылов Иван, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69658594