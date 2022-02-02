Выставка «100 саамских портретов» откроется в Мурманске

Проект приурочен к Международному дню саамов, который отмечается 6 февраля. Об этом сообщает агентство «СеверПост.ru».





3 февраля в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке начнет работу выставка Торгрима Халвари «100 саамских портретов. Избранное». Увидеть работы известного норвежского фотографа можно будет до конца февраля.





«100 саамских портретов» — документальный проект, посвященный 105-летию первого собрания саамов, которое прошло в 1917 году в норвежском городе Тронхейм. Он демонстрирует разнообразие саамской культуры и саамской идентичности.





«Этим проектом я хочу донести до зрителя, что саамская культура — это нечто гораздо большее, чем северные олени и национальный костюм», — подчеркивает автор.





В экспозиции представлены портреты саамов, проживающих в Норвегии, Швеции, Финляндии и России. Для создания снимков фотограф ездил по этим странам и снимал местных представителей народа.





Торгрим Халвари — фотограф-портретист, художник, журналист, член Саамского союза художников.





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