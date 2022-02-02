В шорт-лист конкурса «Цех драматургов» были включены 11 пьес и пять сценариев

На всероссийский конкурс «Цех драматургов» поступило более 800 заявок, сообщает пресс-служба Российского института театрального искусства — ГИТИС.

«В шорт-лист вошли 16 авторов, которые примут участие в очном и заочном семинарах по драме и кинодраме. Вести обучение будут драматурги и сценаристы Ольга Михайлова, Александр Железцов и Елена Исаева, также для участников семинара будут проведены мастер-классы со звездами театра и кино», — говорится в сообщении.





В шорт-листе — 11 пьес и пять сценариев, в их числе «Жить хочу» Катерины Антоновой, «Горняцкая правда» Анны Батуриной, «Бардо Тхедол, или Бабушка, ты ведь умерла» Ники Вельт, «Книга отзывов» Семена Вяткина, сценарии «Греха не тая» Натальи Бессмертных, «Браконьер» Антонины Гилевой, «День водителя» Светланы Лекомцевой и др.





Пятеро победителей всероссийского открытого проекта «Цех драматургов» получат по 1 млн рублей на постановку спектакля в московских и региональных театрах или на создание презентации киносценария.





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