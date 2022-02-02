В Санкт-Петербурге основали большую оркестровую премию «440 герц». О запуске проекта сообщила в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича художественный руководитель премии, доктор искусствоведения Надежда Маркарян, пишет ТАСС.

«Президентом нашей премии является художественный руководитель филармонии маэстро Юрий Темирканов. По его желанию мы начали сегодняшний день в Большом зале филармонии, потому что это самый настоящий дом симфонической культуры России, ведущий славную историю с конца 30-х годов ХlХ века», — сказала Маркарян.





Также было объявлено, что открыт прием заявок на участие в конкурсе, куда до 15 апреля принимаются записи программ, прозвучавших в течение 2021 года. Первых лауреатов по десяти конкурсным и пяти внеконкурсным номинациям объявят в начале лета.





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