Театр музкомедии представит мюзикл «Петр I» к 350-летию императора

02.02.2022
Постановка дебютирует на сцене петербургского театра в конце 2022 года. Об этом рассказал генеральный директор Театра музыкальной комедии Юрий Шварцкопф.
Работа над масштабной постановкой ведется три года и завершится в год 350-летия со дня рождения первого российского императора Петра Великого.
Над мюзиклом работает интернациональная команда: режиссер Андреас Герген (Германия), композитор Фрэнк Уайлдхорн (США), драматурги Константин Рубинский (Россия) и Джек Мёрфи (США), художник Вячеслав Окунев (Россия), балетмейстер Деннис Каллахан (США), пишет «Российская газета».
Театр музкомедии готовит в этом году несколько премьер. В апреле дебютирует музыкальный спектакль «Я ненавижу Гамлета» по пьесе Пола Рудника на музыку Максима Леонидова, поставленный Ольгой Прихудайловой. В мае Алексей Франдетти поставит «Франкенштейна» Марка Бэрона.
Юрий Шварцкопф также выразил надежду на возобновление фестиваля «Оперетта парк». В феврале концепцию проекта представят в комитете по культуре Санкт-Петербурга. К фестивалю труппа планирует поставить «Принцессу цирка» Имре Кальмана.
По словам директора, в январе Театр музыкальной комедии включили в список получателей грантов — соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.
«Это очень важно, так как жанр музыкальной комедии дорогой, необходимы костюмы и декорации, много приглашенных артистов», — цитирует директора театра «Интерфакс».
Фото: Florstein, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14708723