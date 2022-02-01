Держатели «Пушкинской карты» смогут покупать билеты на сеансы российского кино

Держатели «Пушкинской карты» с 1 февраля смогут покупать билеты на сеансы российского кино, созданного при поддержке Минкультуры или Фонда кино. Об этом сообщает ТАСС.

«С 1 февраля 2022 года в программе „Пушкинская карта“ начинают участвовать фильмы, созданные при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и (или) Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, а также аудиовизуальные произведения, созданные на территории, относившейся к Российской империи или СССР», — говорится в сообщении на сайте проекта «PRO.Культура.РФ».





В список таких картин вошли «Чемпион мира» Алексея Сидорова, «Море волнуется раз» Николая Хомерики и другие.





Чтобы новая опция не ударила по посещаемости театров и музеев, установлен финансовый лимит: на билеты в кино молодые люди смогут потратить до 2 тысяч рублей из общей суммы карты в 5 тысяч, что позволит купить до 7 билетов в кино за год.





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