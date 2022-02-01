Сирша Ронан сыграет в фильме о возвращении к жизни после алкогольной зависимости

Экранизацию мемуаров писательницы Эми Липтрот срежиссирует немецкая постановщица Нора Фингшайдт, работавшая над «Непрощенной». Об этом сообщает Deadline.





Четырехкратная номинантка на премию «Оскар» Сирша Ронан сыграет главную роль в киноадаптации книги «Выгон», а также выступит исполнительным продюсером проекта.





Ее героиня — девушка по имени Рона, выписавшаяся из реабилитационного центра, где она лечилась от алкогольной зависимости. Рона отправляется на малую родину — Оркнейские острова в Великобритании, которые покинула десять лет назад. Дома на фоне суровой природы она вспоминает детство и разные события своей жизни и пытается примириться со своим тяжелым опытом.





Режиссером драмы выступит Нора Фингшайдт («Непрощенная», «Разрушительница системы»). Она также работает над сценарием картины вместе с автором мемуаров Эми Липтрот.





Автобиографический роман «Выгон» шотландской журналистки и писательницы вышел в 2015 году, став ее дебютной книгой. В центре истории — женщина, которая возвращается на ферму, где выросла. Она примиряется с опытом алкогольной зависимости и событиями, приведшими к ней, и постепенно возвращается к жизни.





Фото: кадр из фильма «Аммонит»