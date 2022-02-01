Открылась онлайн-выставка предметов Алвара и Айно Аалто

В экспозицию «Разнообразный дизайн» вошли сотни экземпляров, созданные финскими архитекторами и дизайнерами. Об этом пишет «Афиша Daily».





Виртуальную выставку «Разнообразный дизайн — 30 лет страстного коллекционирования» открыл Музей Алвара Аалто. Она доступна на специально созданном для онлайн-экскурсий портале Kupoli.





В проекте представлены экспонаты из частной коллекции Пертти Мяннисто, которого особенно интересовал ранний период творчества супругов, поэтому на выставке можно увидеть раритетные предметы. В экспозицию вошли мебель, светильники, стеклянная посуда, декоративные изделия и другие предметы интерьера и бытовые принадлежности.





Выставка прошла в традиционном формате весной прошлого года в Ювяскюле и была очень востребована у публики. Теперь она доступна для просмотра из любой точки мира. Проект будет работать до конца июня 2022 года. Доступ к виртуальной экспозиции стоит 6 евро.





Алвар Аалто (1998-1976) — архитектор и дизайнер, представитель модернизма, оказавший огромное влияние на архитектуру, дизайн мебели и стекла в прошлом веке. Работал вместе с супругой Айно Аалто (1894-1949). У них были совместные и отдельные проекты. Супруги Аалто считаются одними из основателей скандинавского дизайна.





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