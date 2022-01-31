В Воронеже создадут продолжение мультфильма про Котенка с улицы Лизюкова

Студия Wizart Animation снимет короткометражку о путешествии котенка Василия и щенка Бульки во времени. Об этом сообщает «КП-Воронеж».





В новом 3D-мультфильме герои окажутся в Петровской эпохе. Ворона отправит их в то время, когда Петр начал строить военно-морской флот на реке Воронеж. Васька и Булька познакомятся с императором, узнают о парусном флоте и станут пассажирами корабля.





Генеральный продюсер студии Владимир Николаев назвал работу над имиджевым для региона проектом «и большой честью, и определенным вызовом», поскольку он представляет собой не традиционный для Wizart Animation полный метр, а фестивальную короткометражку.





«В этот раз мы перенесем зрителей в Воронеж прошлого. Нам очень хочется рассказать эту историю увлекательно, познавательно и с юмором, чтобы маленькие зрители с раннего возраста знали историю и гордились своей страной», — добавил Николаев.





Мультфильм, приуроченный к 350-летию со дня рождения Петра Великого, выйдет в прокат в 2022 году. Он получил название «Котенок с Адмиралтейской площади».





«Котенок с улицы Лизюкова 2» вышел в прокат в 2017 году. Он стал продолжением оригинального мультфильма 1988 года, созданного режиссером Вячеславом Котеночкиным. Виталий Злотников написал сценарии обоих проектов.





Фото: кадр из мультфильма «Котенок с улицы Лизюкова 2»