Лещенко представит два мюзикла после стабилизации ситуации с COVID

31.01.2022
Народный артист РСФСР Лев Лещенко представит два новых мюзикла, которые будут показаны публике после стабилизации ситуации с пандемией коронавируса. Об этом исполнитель сообщил на пресс-конференции в ТАСС.
«Хорошими авторами и композиторами написаны два мюзикла по моим идеям. Один мюзикл будет называться «Под крышей дома» по мотивам [песни] Юры Антонова, а второй — по повести Тургенева «Первая любовь», — сказал Лещенко.
По его словам, уже в течение полутора лет работы ждут сценической постановки, но мешает пандемия.
Фото: Pixabay