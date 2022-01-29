В фестивале Forever Young Classic приняли участие более 50 музыкантов разных стран

На фестивале молодых исполнителей классической музыки Forever Young Classic в Архангельске собралось более 50 музыкантов из Дании, Австрии и четырех регионов России, сообщает ТАСС.

В церемонии открытия мероприятия приняли участие лауреаты международных конкурсов Елизавета Брахман и Наталья Гринес вместе с Архангельским филармоническим камерным оркестром. На открытии были исполнены произведения Людвига ван Бетховена, Кристиана Синдинга, Йозефа Сука и Антонио Баццини, а также концерт для скрипки и фортепиано с камерным оркестром Феликса Мендельсона.

Камерный оркестр 13 февраля выступит вместе с юными музыкантами – финалистами конкурса Academia Forever Young Classic, а 20 февраля с лауреатом международных конкурсов Анастасией Пентиной. В ходе фестиваля состоятся концерты лауреатов международных конкурсов Александра Патрушина и Ильи Лиховидова, а также фортепианного дуэта Black & White.

В вокальном вечере «Мечтая и любя» примут участие Валерия Белякова, Даниил Горшков, пианисты Ирина Хайретдинова и Тихон Селиванов. Лауреат международных конкурсов Аля Абдурашитова объединит в одной программе орган и клавесин.

В ходе концерта будет представлен проект Санкт-Петербургского Дома музыки «Музыкальная сборная России» лауреатами международных конкурсов виолончелистом Максимом Акчурин и пианистом Александр Кашпурин. Также состоятся выступления Shephed trio, Тины Кристиансен, музыкального директора собора Ансгар в Оденсе, «Гоголь-сюиты» и группы Classy Jazz под управлением Олега Матвеева.

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