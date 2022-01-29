Александр Розенбаум удостоен звания народного артиста Приднестровья

29.01.2022
О награждении музыканта сообщил глава непризнанной республики Вадим Красносельский по окончании концерта в Тирасполе. Тогда, 28 января, Розенбаум выступил для приднестровских и российских миротворцев, а также учащихся образовательных учреждений, подведомственных министерствам силового блока, передает «Культуромания».
Розенбаум — народный артист России, художественный руководитель Фонда создания и развития театра-студии «ПЕТРО-АРТ». Кроме того, указом президента РФ Владимира Путина певец был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.
Фото: Inhotteb, CC BY-SA 3.0