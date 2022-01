Впервые вышла полная запись последнего концерта The Beatles

Альбом Get Back — The Rooftop Performance с записью концерта на крыше появился на стриминговых сервисах.





Последним живым выступлением легендарной группы стал концерт 30 января 1969 года в Лондоне. Музыканты выступили на крыше своей штаб-квартиры, расположенной на Сэвил-Роу. Они не анонсировали концерт, но собрали толпы слушателей. The Beatles успели отыграть более 40 минут, а потом перформанс прервала полиция.





В пластинку вошли все записанные дубли, включая три версии трека Get Back и две версии песни I’ve Got a Feeling. Несколько композиций с этого концерта были включены в альбом Let It Be, выпущенный в 1970-м году и ставший последним в дискографии коллектива.





Архивные кадры с концерта на крыше можно увидеть в документальном фильме The Beatles: Get Back, который снял режиссер Питер Джексон (трилогии «Властелин колец» и «Хоббит»). Он посвящен записи последней пластинки битлов. Мировая премьера фильма состоялась в ноябре прошлого года. В России картину планируют выпустить в ограниченный прокат. Релиз назначен на 11 февраля.





Фото: pixabay