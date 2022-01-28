Группа «Земляне» выпустит новый альбом

28.01.2022
Группа «Земляне» собирается выпустить в феврале новый альбом. Об этом сообщает «Культуромания».
В пластинку будут включены новые песни и перезаписанные хиты. Об этом сообщили участники первого состава группы Владимир Киселев и Игорь Романов.
«Мы выпускаем диск с новыми песнями и некоторыми перезаписанными. Одна сторона будет полностью посвящена новым песням Игоря, вторая — микс», — сказал Киселев.
Кроме выхода нового альбома, «Земляне» намерены дать сольные концерты в историческом составе.
Фото: Pixabay