Выход сиквела «Аббатства Даунтон» отложили

Премьеру картины «Аббатство Даунтон: Новая эра» перенесли из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, пишет Collider.





По информации издания, фильм планировали выпустить в кинотеатрах Великобритании в марте. Однако британский релиз перенесли на 29 апреля. В американский прокат «Аббатство Даунтон 2» выйдет 20 мая. Данных о российской премьере пока нет.





Очередной перенос связан с ростом заболеваемости новым штаммом коронавируса — омикроном. По этой же причине ранее отложили релизы «Морбиуса», четвертого фильма «Джон Уик», спин-оффа «Тихого места» и других проектов.





Судя по ранее вышедшим трейлерам, сиквел «Аббатства Даунтон» расскажет о подготовке семейства Кроули к путешествию в другую страну. Герцогиня Вайолет Кроули узнает о неожиданном наследстве — некий господин оставил ей виллу во Франции.





В полнометражном продолжении исторического сериала к ролям вернулись Мегги Смит, Мишель Докери, Джим Картер, Хью Бонневилль, Лаура Кармайкл, Элизабет Макговерн, Пенелопа Уилтон и другие актеры. Среди новых участников проекта — Хью Дэнси, Лора Хэддок, Натали Бай.





Режиссером фильма выступил Саймон Кертис, работавший над картиной «7 дней и ночей с Мэрилин». Сценарий создал Джулиан Феллоуз, обладатель премии «Оскар» за работу над фильмом «Госфорд-парк». Ранее он был сценаристом в сериале и первом полнометражном фильме франшизы.





Фото: кадр из трейлера фильма «Аббатство Даунтон: Новая эра»