«Несчастный случай» сыграет «Ламповый концерт» в Москве

Группа выступит с новой акустической программой в Московском международном Доме музыки. Об этом сообщает пресс-служба коллектива.





«Ламповый концерт» состоится 4 февраля в 19:00. В новую программу вошли любимые композиции и песни разных лет, которые исполнят в «ламповом» звучании.





«Аккордеон и акустическая гитара приятно дополнят привычный рок-состав инструментов на сцене и создадут уютное unplugged-звучание и невероятно теплую атмосферу», — говорится в сообщении пресс-службы.





По словам лидера группы Алексея Кортнева, команда давно думала над акустической программой. До недавнего времени музыканты не находили повода, чтобы отказаться от электронной обработки звука. Сейчас они используют акустические бас, гитару и саксофон, а также рояль, аккордеон и барабаны. Из-за этого пришлось менять многие аранжировки. В итоге композиции зазвучали по-новому, отметил фронтмен.





По его словам, программа будет тихой и размеренной, но при этом нескучной — в нее включат музыкальные шутки и цитаты разных авторов. В «Ламповом концерте» на первый план выйдут инструменты, которые раньше «тонули», передает ТАСС.





Группа «Несчастный случай» появилась в 1983 году. Ее основали Алексей Кортнев и Валдис Пельш. За годы творчества музыканты выпустили 10 студийных альбомов. Они также написали песни для спектакля «День радио» и фильма «День выборов» квартета «И».





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