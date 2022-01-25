Сборник сибирских авторов представят к 85-летию Новосибирской области

25.01.2022
Изданием книги занимается Союз писателей России, получивший грант регионального правительства. Об этом сообщила министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева, передает ТАСС.
Издание планируют выпустить в конце 2022 года. Редакционная комиссия определит, произведения каких авторов включат в сборник. Его издаст Союз писателей России при поддержке гранта правительства Новосибирской области.
По словам представителя новосибирского Союза писателей Дмитрия Рябова, в книге напечатают произведения современных писателей, в том числе прозаика Владимира Злобина, проректора НГТИ Яны Глембоцкой, создательницы экспериментальных текстов Лады Юрченко.
Кроме того, предполагается провести тур членов Союза молодых литераторов России по городам и поселкам Новосибирской области. Они расскажут о федеральной поддержке, которую могут получить начинающие писатели.
Наталья Ярославцева добавила, что к 85-летию региона уже издали сборник, посвященный истории Союза композиторов Новосибирской области. Далее Союз художников представит лучшие экспозиции. В честь юбилея также запланированы концерты, фестивали, форумы, а также выпуск фотоальбома «Новосибирск в 30-е годы прошлого столетия».
В этом году Новосибирская область отмечает 85-летие. Она образовалась в 1937 году после разделения Западно-Сибирского края. Позже из ее состава выделили Томскую и Кемеровскую области.
Фото: A.Savin (WikiCommons) — собственная работа, FAL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51020860