Новый «Человек-паук» вошел в топ-10 самых кассовых фильмов в истории

25.01.2022
«Человек-паук: Нет пути домой» стал шестой самой прибыльной кинокартиной в истории кинематографа. Об этом сообщает Variety.
К настоящему моменту супергеройский фильм с Томом Холландом в главной роли собрал в мировом прокате более 1,7 млрд долларов. Он обогнал картины «Король Лев» (1,66 млрд) и «Мир Юрского периода» (1,67 млрд).
Ранее сообщалось, что новая лента о Человеке-пауке стала самым кассовым голливудским фильмом 2021 года. К тому же кинокомикс стал первым фильмов времен коронавирусной пандемии, сборы которого преодолели отметку в 1 млрд долларов.
Фильм дебютировал в российских кинотеатрах в декабре прошлого года. За время проката в России он заработал более 2,8 млрд рублей, став самым кассовым фильмов студии Marvel в стране.
«Человек-паук: Нет пути домой» — третий фильм в перезапуске франшизы о Дружелюбном соседе, которого играет Том Холланд. Вместе с ним в проекте задействованы Зендея, Джейкоб Баталон, Бенедикт Камбербэтч, а также Тоби Магуйар и Эндрю Гарфилд, которые играли Человека-паука и Питера Паркера в предыдущих фильмах.
По сюжету, тайну личности Человека-паука раскрывают. Питер Паркер, скрывающийся за его маской, пытается исправить ситуацию и обращается за помощью к Доктору Стрэнджу. Примененное им заклятье приводит к открытию мультивселенной и другим необратимым процессам.
Фото: кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой»