Ко дню рождения Льюиса Кэрролла на ВДНХ покажут его сказки

25.01.2022
Культурно-просветительский проект «Знание. ВДНХ» открывает с 27 января специальную программу к юбилею писателя Льюиса Кэрролла, автора знаменитых произведений «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». Об этом сообщила пресс-служба ВДНХ.
«В этот день [27 января] в павильоне «Рабочий и колхозница» пройдет лекция «Логика невозможного», посвященная его творчеству. Художник, философ, теоретик искусства Андрей Великанов расскажет, почему сказки, написанные для детей, вызывают столько споров. В субботу, 29 января, здесь покажут кукольный спектакль «Алиса в Стране чудес», — говорится в сообщении.
27 января 2022 года исполняется 190 лет со дня рождения Льюиса Кэрролла.
Фото: Pixabay