В Минкульте прокомментировали сообщения о расформировании Литинститута им. Горького

25.01.2022
Министерство культуры РФ не принимало решений по расформированию Литературного института имени А. М. Горького. Об этом говорится в заявлении пресс-службе ведомства.
«Вуз продолжает работу в прежнем формате, образовательный процесс реализуется в соответствии с ранее принятыми планами», — отмечается в сообщении министерства.
В пресс-службе Минкульта подчеркнули, что в декабре 2021 года действительно прошла встреча студентов и преподавателей учебного учреждения с замминистра культуры РФ Ольгой Яриловой, на которой ректор Литинститута Алексей Варламов представил результаты работы вуза.
«Встреча прошла в конструктивном ключе, в частности были обсуждены планы по реставрации зданий учебных корпусов, содержание образовательных программ и внеучебные мероприятия учреждения. Появившаяся в телеграм-каналах информация о реорганизации вуза не соответствует действительности», — говорится в заявлении.
Ранее телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил со ссылкой на неназванные источники о том, что на заседании расширенной коллегии Минкультуры РФ, посвященном Литинституту им. Горького, присутствовали сотрудники ФСБ.
По сообщению канала, на совещании приняли решение расформировать вуз и присоединить оставшиеся кафедры к МГИКу. Кроме того, в посте говорилось, что историческое здание, в котором расположен институт, могут передать в частный фонд. В Минкультуры РФ, в ведении которого находится учебное учреждение, официально опровергли это сообщение.
Фото: Vladimir OKC — собственная работа, Общественное достояние,
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