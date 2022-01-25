Московский Новый драматический театр покажет спектакль «В окне любовь и чепуха»

25.01.2022
Московский Новый драматический театр представит 29 и 30 января, а также 10 и 23 февраля спектакль «В окне любовь и чепуха» — свободную композицию по мотивам произведений Даниила Хармса в постановке Юлии Ванюковой. Об этом говорится в пресс-релизе, подготовленном к мероприятию.
«Прелесть произведений Хармса в том, что они не назидательны. Радость жизни пронизывает их, светится сквозь все нелепости и неприятности. Сам Хармс часто не имел денег, голодал, но продолжал любить жизнь и петь ей оду, устраивая с друзьями всевозможные поэтические вечера, игры и бесплатные концерты. Он ходил по улицам в цилиндре и коротких штанах, отстаивая право человека быть таким, каким ему хочется. Пусть нелепым, смешным, но самим собой... » - так объясняет свой выбор режиссер.
Эскиз спектакля был показан на сцене «Мастерская» Нового драматического театра летом 2021 года в рамках режиссерского конкурса и стал его финалистом.
Режиссер-постановщик — Юлия Ванюкова. В ролях: Владислав Владимиров, Артем Глухов, Максим Горшков, Юрий Караулкин, Наталья Гришагина, Наталья Мехия, Римма Кириллова, Екатерина Кобба, Дарья Бутакова, Марина Соколова.
Фото: пресс-служба театра