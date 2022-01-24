В московском «Зарядье» состоится «Очень мрачный английский концерт»

Британская меланхоличная музыка четырех веков будет включена в программу «Очень мрачного английского концерта». Он состоится 4 февраля в московском зале «Зарядье». Об этом сообщила пресс-служба организатора вечера.

«Английская музыка — островное явление. Так происходит и потому, что мы плохо ее знаем — она не очень часто звучит (кроме нескольких известных всем записных шедевров), и потому, что она действительно необычна, не напрямую соотносится с тем, как развивались музыкальный язык и эстетика музыки на материке. Так, у двух английских композиторов, между которыми триста лет, может быть гораздо больше общего, чем у британца и его континентального современника», — отмечают составители программы.





Слушатели познакомятся с сочинениями композиторов эпохи Ренессанса Орландо Гиббонса и Джона Доуленда, современника реставрации монархии Генри Перселла, главного национального композитора Британии Бенджамина Бриттена, творившего в ХХ веке.





Проводниками в этом путешествии станут Квартет имени Валентина Берлинского и автор идеи проекта, ведущая концерта Ляля Кандаурова.





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