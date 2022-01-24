Музей истории Екатеринбурга получил здание комплекса «Дома Госпромурала»

24.01.2022
Музей истории Екатеринбурга получил помещения в одном из зданий конструктивистского комплекса «Дома Госпромурала». Одним из первых в феврале здесь будет запущен «Центр авангарда», рассказали ТАСС в пресс-службе музея.
В здании расположатся посвященная Екатеринбургу ХХ-XXI веков экспозиция и площадки для образовательных и креативных инициатив горожан.
«Музей истории Екатеринбурга получил в распоряжение здание на проспекте Ленина, 52, самом большом доме-коммуне, построенном в СССР в начале 1930-х годов в стиле конструктивизм. Часть новой культурной площадки планируется использовать под экспозицию, посвященную Свердловску/Екатеринбургу ХХ-XXI веков, часть — под образовательные и креативные инициативы горожан», — сообщили в музее.
«Центр авангарда» — это совместная инициатива Музея истории Екатеринбурга и проекта «Территория авангарда». Уже 3 февраля в рамках проекта представят инсталляцию нидерландского саунд-артиста, композитора Андреаса Кюне.
Фото: Pixabay