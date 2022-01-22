Постоянная интерактивная экспозиция РОСФОТО откроется в 2022 году

22.01.2022

Постоянная интерактивная экспозиция РОСФОТО откроется в 2022 году

В 2022 году РОСФОТО откроет постоянную интерактивную экспозицию в новых залах в здании музея на Большой Морской, 35, сообщает пресс-служба Минкультуры России.

В музее появится пространство, рассказывающее об истории эволюции фотографических техник. Посетителям предстоит узнать о предшественниках фотографии, с помощью современных мультимедийных технологий увидеть в действии знаменитую камеру обскура, познакомиться с ранними фотографическими процессами, а также воспользоваться функциональной моделью старинной фотокамеры.

Гости выставки РОСФОТО смогут в буквальном смысле «окунуться» в прошлое с помощью 3D XIX века – стереофотографии. Кроме того, в постоянной экспозиции будет «красная комната» – интерактивная инсталляция, демонстрирующая принципы фотопечати.

Старые и новые залы музея объединят таким образом, чтобы гости могли, не выходя на улицу, посмотреть все выставки и постоянную экспозицию.

Фото: Пресс-служба Минкультуры России