В США снимут фильм о захвате Капитолия после выборов

22.01.2022
В США снимут фильм о ситуации, развернувшейся после президентских выборов 2021 года, когда сторонники Дональда Трампа штурмом взяли здание Капитолия, сообщает Deadline.
В фильме будут показаны события 6 января 2021 года. Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа тогда прорвались через охрану Капитолия и на несколько часов захватили здание, после чего потребовали отменить итоги президентских выборов, которые считали несправедливыми.
Постановщиком картины станет Билли Рэй, а продюсером - Адам Маккей. Известно, что Билли Рэй уже подготовил сценарий картины.
На данный момент фильму присвоено рабочее название J6. Дата выхода пока остается неизвестной.
Фото: Pixabay