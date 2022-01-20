Фестиваль коротких пьес Stories пройдет в Санкт-Петербурге

В рамках Третьего фестиваля на сцене театра «Суббота» покажут эскизы по пьесам, вошедшим в короткий лист конкурса, рассказали организаторы.





Третий фестиваль коротких пьес Stories состоится 20 и 21 января. Актеры театра «Суббота», в котором зародился конкурс, представят эскизы по семи произведениям из шорт-листа.





Отбором занимались ученики мастерской Виктора Рыжакова из Школы-студии МХАТ, впервые участвующие в фестивале. Они выбрали семь текстов из двенадцати. Всего на конкурс прислали 149 пьес, объем которых не превышает 12 страниц. Тексты создали авторы из разных городов России, а также Германии, Китая и Португалии, отметили в театре.





По словам худрука Stories театроведа Татьяны Джуровой, фестиваль коротких пьес представляет собой уникальный формат, которого больше нет в России, сообщает ТАСС. При этом в стране проводится много драматургических конкурсов. Для организаторов Stories было особенно важно привязать конкурс к театру, чтобы пьесы-победительницы получили жизнь на сцене. Подобный формат «незаслуженно обойден вниманием» в нашей стране, полагает театровед.





Главный режиссер театра «Суббота», куратор программы Stories Андрей Сидельников признался, что давно думал над организацией конкурса коротких пьес, которые могли бы эмоционально потрясти зрителей. По его мнению, Stories дает возможность режиссерам поставить пьесы на маленькой площадке «Субботы», рассчитанной на 35 человек. Опыт проведения предыдущих конкурсов показывает, что эта идея успешно реализуется, подчеркнул он.





Из семи эскизов выберут один-два, чтобы поставить полноценный спектакль. С учетом серьезной конкуренции все финалисты являются победителями, подчеркнул режиссер.





Драматург Наталья Скороход добавила, что в настоящее время короткая пьеса становится все более актуальным форматом, поскольку «все длинные пьесы уже написаны». При этом среди коротких пьес редко встречаются шедевры, за исключением «Маленьких трагедий» Александра Пушкина. Сегодня настало время для драматургов, чтобы заполнить эту лакуну. Она выразила надежду на то, что выпускники драматургической школы при РГИСИ смогут работать в этом направлении и создавать конкуренцию другим авторам. Мастерская, которой руководит Наталья Скороход, создана на базе магистратуры института в 2010 году.





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