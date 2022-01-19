Для театров из Восточной Сибири и Дальнего Востока пройдет конкурс

Открылся прием заявок на участие в театральном конкурсе «Полюс. Золотой сезон», сообщили организаторы.





Конкурс, организованный компанией «Полюс» и фондом «Территория», пройдет в седьмой раз. В нем могут участвовать театры Якутии, Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей — в этих регионах работают представительства компании «Полюс». Заявки принимают с 19 января по 10 марта. Для этого нужно заполнить анкету и предоставить видеозапись драматической постановки для взрослых, уточняет ТАСС.





В пресс-службе «Полюса» сказали, что на участие в конкурсе ежегодно претендуют театральные труппы из несколько регионов. В компании особенно отметили театры из городов Республики Саха: Якутска, Мирного, Нюрбы, Нерюнгри, Алдана, постановки которых отличаются «особенной атмосферой и уникальной культурой».





Член экспертного совета конкурса Роман Должанский назвал «Полюс. Золотой сезон» отличным проектом, который может поддержать и известные коллективы, и независимые труппы. Он выразил уверенность в том, что определить победителя будет нелегко.





По словам Романа Должанского, в предыдущие годы театральный конкурс проходил в Магадане, Красноярске и Иркутске. В этот раз он впервые состоится в Якутии. «Мы все любим и ценим Республику Саха как край удивительной и самобытной культуры, прежде всего уникальной театральной культуры с богатыми и разнообразными традициями», — отметил он.





Победителей объявят 10 апреля. Они примут участие в фестивале современного искусства «Территория. Якутск», который столица республики примет 2-8 июня. В фестивальную программу войдут постановки театров, занявших первые три места. Кроме того, для участников фестиваля проведут лекции и занятия от ведущих театральных деятелей.





Проект «Территория. Якутск» организован Международным фестивалем-школой современного искусства «Территория», ММОМА и золотодобывающей компанией «Полюс». Он призван содействовать развитию культурной жизни Сибири и Дальнего Востока.





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