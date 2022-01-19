Кабмин утвердил проект о нулевой ставке налога на прибыль для сельских домов культуры

19.01.2022
Комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила депутатский законопроект о нулевой ставке налога на прибыль для домов, дворцов культуры и клубов, учредителями которых являются муниципальные образования. Об этом говорится в проекте отзыва кабмина России.
Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем думского комитета по культуре Еленой Ямпольской. Он предполагает применение нулевой ставки налога на прибыль только к той деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений, которая будет включена в установленный кабмином перечень видов культурной деятельности.
«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — говорится в проекте отзыва. Отмечается, что это позволит создать «дополнительные условия для развития указанных организаций, в том числе для подготовки дополнительных социально значимых мероприятий, привлечения молодых специалистов, обновления материально-технической базы, повышения квалификации работников».
Фото: Pixabay