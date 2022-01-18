Госдума одобрила в первом чтении онлайн-оформление заключений на вывоз культурных ценностей

18.01.2022
Госдума приняла в первом чтении законопроект о возможности оформления экспертных заключений для вывоза культурных ценностей в электронном формате. Об этом информирует ТАСС.
Инициатива разработана первыми зампредами комитета Госдумы по культуре Еленой Драпеко и Александром Шолоховым.
Как считают авторы, это поможет снизить административные барьеры при подготовке экспертного заключения, необходимого для оформления Минкультуры России разрешительных документов на вывоз культурных ценностей, а также для отнесения ввозимых движимых предметов к культурным ценностям.
«Предлагается [установить], что экспертное заключение составляется экспертом по культурным ценностям в форме электронного документа с использованием личного кабинета эксперта по культурным ценностям и подписывается квалифицированной электронной подписью», — сообщается в пояснительной записке.
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