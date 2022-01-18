Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра выступят в «Зарядье» с тремя симфоническими программами

22 и 23 января Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра выступят в концертном зале «Зарядье» в Москве с тремя симфоническими программами. Об этом говорится в пресс-релизе, подготовленном к мероприятию.

Концерты состоятся при участии пианистов Бориса Березовского и Дениса Мацуева.

Один из этих концертов входит в афишу Скрябин-феста, организованного Борисом Березовским к 150-летию композитора. Две другие программы служат развернутым музыкальным комментарием к первой, «поздравительной» части московских гастролей: здесь звучит музыка Fin de siècle, питавшая слух Александра Скрябина.

В программу приношения композитору маэстро Гергиев включил «Поэму экстаза», одно из репертуарных и показательных в плане композиторского стиля сочинений Скрябина, мистика и философа, как его часто называют. В исполнении Бориса Березовского и петербургских музыкантов прозвучит также Фортепианный концерт фа-диез минор. И в этой же программе — оркестровая прелюдия «Мечты».

Следующие два выхода мариинского оркестра на сцену зала «Зарядье» — возможность услышать музыкальный контекст рубежа XIX–XX веков, в котором творил Скрябин. Это эмблематичные сочинения эпохи и одновременно коронные в репертуаре коллектива Валерия Гергиева: вступление к «Парсифалю» Вагнера, «Жизнь героя» Рихарда Штрауса, симфонические эскизы «Море» Дебюсси и Пятая симфония Малера.

В грандиозном Фортепианном концерте № 2 Брамса, который тоже входит в программу выступления, будет солировать Денис Мацуев.

Фото: пресс-служба