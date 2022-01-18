Вышел трейлер американского сериала «Лунный рыцарь»

18.01.2022
В Сети появился трейлер американского сериала «Лунный рыцарь». Фильм с Оскаром Айзеком в главной роли снял Джереми Слейтер для Disney+. Об этом сообщает «Культуромания».
Картина основана на событиях, разворачивающихся в киновселенной Marvel. Главный герой сериала страдает от диссоциативного расстройства. В нем пытаются ужиться две личности: работник сувенирной лавки при музее Стивен Грант, а также наемник и бывший морской пехотинец Марк Спектор.
Помимо этого Стивен/Марк является воплощением египетского бога Луны Хонсу и борется с преступностью под псевдонимом Лунный рыцарь.
В сериал вошли шесть эпизодов. Его выход намечен на 30 марта 2022 года.
Фото: Pixabay