Большой театр отметит 250-летие

Указ о праздновании подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.





Согласно указу мероприятия по случаю 250-летия Большого театра пройдут в 2022-2026 годах. Правительство РФ в течение полугода должно сформировать оргкомитет, который займется подготовкой и проведением празднования. На кабмин также возложили ответственность за создание плана праздничных мероприятий и обеспечение его финансирования.





Министерству цифрового развития РФ поручили содействовать в освещении юбилейных событий в СМИ, а МИД России — обеспечить выдачу виз участникам мероприятий из других стран.





Президентский указ вступает в силу со дня его подписания, 17 января.





Кроме того, Владимир Путин подписал документ, увеличивающий бюджет на выплату грантов в области культуры и искусства на 110 млн рублей. Он вносит изменения в указ от 2015 года, в котором говорится о президентских грантах в культурной сфере. Согласно изменениям с 2022 года федеральный бюджет на эти цели будет составлять 8612,6 млн рублей в год. В предыдущей версии документа бюджет на выплату грантов составлял 8502,6 млн рублей.





Из истории театра





Большой театр (ГАБТ) основан в 1776 году. Он начинался как частный театр губернского прокурора Петра Урусова, получившего от императрицы Екатерины II привилегию на содержание театральных представлений в Москве. На начальном этапе существования труппа в основном состояла из крепостных актеров. Кадры для нее также поставляли гимназии при Московском университете и классы изящных искусств при Московском воспитательном доме.





В начале XIX века здание Петровского театра, где выступала труппа, сгорело. Через год дирекция императорских театров взяла ее под свою юрисдикцию. Так труппа получила новый статус и новую жизнь. Для нее построили здание по проекту архитектора Карла Росси. Однако его уничтожил пожар 1812 года.





В 1825 году открылся Большой Петровский театр в здании, построенном по проекту Андрея Михайлова и Осипа Бове. Он просуществовал почти три десятка лет и тоже был уничтожен огнем. Через три года театр вновь открылся в восстановленных помещениях, которые спроектировал Альберт Кавос. После реконструкции вместимость зала увеличилась до 2300 посетителей.





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