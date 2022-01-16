Благотворительный спектакль «Большой русский бал» прошел в Риме

В римском историческом дворце «Бранкаччо» прошел благотворительный спектакль «Большой русский бал», сообщает ТАСС.

Мероприятие было приурочено к 200-летию со дня рождения русского писателя Федора Достоевского, как рассказала идейная вдохновительница мероприятия, общественный деятель Юлия Базарова. Перед зрителями предстала сцена из повести «Двойник», где роль Клары исполнила российская актриса Марина Казанкова.

С помощью традиционных для русских аристократических балов того столетия танцев – кадрили, полонеза и вальса – гостей бала погрузили в атмосферу XIX века. Организаторы заверили, что в этом году шоу станет «не просто спектаклем, а благотворительным социально-культурным событием, направленным на укрепление отношений между Россией и Италией».

В сообщении организаторов также указано, что часть средств, которые будут собраны во время мероприятия, будет направлена, в частности, на строительство спортивной площадки для людей с ограниченными возможностями в Ульяновске.

Первый «Большой русский бал» был организован в 2012 году. С тех пор он стал традиционным событием культурной жизни Рима, собирающим любителей исторического танца из Италии, России и других стран, в том числе гостей из Швейцарии, Великобритании, Франции, Болгарии, Германии и Аргентины.

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