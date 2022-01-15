Путин подписал указ об установлении в 2022 году Года культурного наследия народов России

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2022 год будет посвящен культурному наследию народов России.

Решение предполагает проведение ряда мероприятий по популяризации народного искусства, сохранению культурных традиций, памятников культуры, этнокультурного многообразия. Для его выполнения в рамках правительства сформируют оргкомитет, которому предстоит утвердит план мероприятий по проведению Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

В России проживает более 190 различных народов, со своим уникальным языком, традициями и культурным наследием, которое следует сохранить. С этой целью в 2022 году в российских регионах пройдут тематические ярмарки, выставки, лекции и мастер-классы, концерты и кинопоказы и многое другое.

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