Путин подписал указ об установлении в 2022 году Года культурного наследия народов России

15.01.2022
Решение предполагает проведение ряда мероприятий по популяризации народного искусства, сохранению культурных традиций, памятников культуры, этнокультурного многообразия. Для его выполнения в рамках правительства сформируют оргкомитет, которому предстоит утвердит план мероприятий по проведению Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.
В России проживает более 190 различных народов, со своим уникальным языком, традициями и культурным наследием, которое следует сохранить. С этой целью в 2022 году в российских регионах пройдут тематические ярмарки, выставки, лекции и мастер-классы, концерты и кинопоказы и многое другое.