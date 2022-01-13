Заявки из 83 регионов поступили на конкурс Президентского фонда культурных инициатив

13.01.2022
Заявки на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий в рамках первого в 2022 году грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) подали представители уже 83 регионов. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе фонда.
«За семь дней до завершения заявок свои творческие идеи на конкурс подали представили 83 субъектов России. Наибольшее количество полностью оформленных проектов подано от жителей Белгородской области, Краснодарского края, Москвы, республик Татарстан и Башкортостан, Ростовской, Оренбургской, Кемеровской, Волгоградской и Нижегородской областей», — отметили в пресс-службе.
ПФКИ завершит заявочную кампанию на первый конкурс 2022 года 20 января в 23:30 мск.
Заявки принимаются по восьми тематическим направлениям: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ».
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