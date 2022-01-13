К 225-летию со дня рождения Пушкина в Оренбурге обновят экспозиции двух музеев

13.01.2022
Оренбургская область получит 33 млн рублей из бюджета на реставрацию и обновление экспозиций двух госмузеев. Работы будут проводиться в ходе подготовки к празднованию 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина. Об этом пишет ТАСС.
«Оренбургская область получит 33 млн рублей из федерального бюджета на два государственных музея. Средства на обновление музейных пространств запланированы на 2023-2024 годы», — сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.
Часть средств пойдет на реставрацию здания Оренбургского областного музея изобразительных искусств и создание там двух художественных экспозиций: «Пушкин в Оренбуржье» и выставки, посвященной произведению «Капитанская дочка».
В Губернаторском историко-краеведческом музее обновят экспозиционный зал «Пушкин и Оренбургский край».
Фото: Pixabay