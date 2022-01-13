В прокат вышли «Лакричная пицца» и приквел King’sman

13 января в российских кинотеатрах начали показывать фильм Пола Томаса Андерсона «Лакричная пицца», «King’sman: Начало», пятый «Крик», картину Шона Пенна «Фальшивомонетчик», мультфильм «Даже мыши попадают в рай» и другие ленты.





Одним из самых долгожданных фильмов января стало продолжение шпионской франшизы King’sman, основанной на комиксах The Secret Service. На этот раз зрители узнают, как начиналась история британской секретной службы. Действие фильма развернется в начале ХХ века, во время Первой мировой войны. Ее развяжут тираны и криминальные гении, которым будет противостоять супершпион и его соратники.





«Крик» — пятый фильм слэшер-франшизы, действие в котором развернется спустя 25 лет после серии убийств в маленьком американском городке Вудсборо. В нем объявляется новый маньяк, который преследует местных тинейджеров. Сидни Прескотт возвращается в родной город, чтобы помочь им. В фильме появятся герои предыдущих частей в исполнении Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс и Дэвида Аркетта.





«Лакричная пицца» — романтическая комедия от режиссера Пола Томаса Андерсона («Призрачная нить», «Любовь, сбивающая с ног»), которую кинокритики уже успели высоко оценить. Действие разворачивается в 1970-е годы в Америке. В центре истории оказывается юноша по имени Гэри Валентайн, мечтающий об актерской карьере. Он знакомится со звездным продюсером и становится известным.





«Фальшивомонетчик» — криминальная драма от Шона Пенна, сыгравшего в фильме вместе с дочерью Дилан Пенн. Его герой — заботливый отец, который начинает грабить банки и печатать фальшивые деньги. Он хочет обеспечить дочери благополучие и комфорт, но вместо этого ставит ее жизнь под угрозу.





«Даже мыши попадают в рай» — мультфильм о мышонке и лисе, которые попадают в рай для животных. В новом месте они забывают вражду и становятся лучшими друзьями. После возвращения на Землю они хотят сохранить отношения. Но ситуация осложняется тем, что в новой жизни герои меняются ролями и их природа начинает побеждать. Удастся ли выстоять силе дружбы?





«Робот Ари» — приключенческая фантастика для всей семьи. У подростка Ноа мало друзей и много времени для компьютерных игр. Однажды в его жизни появляется дружелюбный робот Ари. Ноа узнает, что такое дружба и на что он готов ради Ари. Робота преследуют злодеи, которые хотят превратить его в боевую машину.





Фото: кадр из фильма «King’s Man: Начало»