Власти Якутии намерены принять региональный закон о поддержке кино

Республиканский закон о поддержке кино в Якутии должен быть принят в 2022 году. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев в интервью ТАСС на Гайдаровском форуме.

«Мной дано поручение, чтобы у нас был отдельно принят республиканский закон по поддержке кино, кинематографа именно как индустрии. Потому что если мы сейчас добились уже таких выдающихся результатов именно в области киноискусства, то сейчас перед нами стоит вопрос создания именно индустрии кино у нас в республике. Это другой уровень затрат, инвестиций, но и в перспективе это и другой уровень доходов для тех людей, которые будут работать в индустрии, и в целом для бюджета. <...> Надеемся, парламент республики меня поддержит, и закон будет принят в 2022 году», — подчеркнул Николаев.





По его словам, уже началась работа над документом. «Ежегодно выделяем средства в размере 80 млн рублей на поддержку кино. Рад, что появились и частные фонды, которые тоже финансируют якутское кино на конкурсной основе. Считаю, что это показатель того, что якутское кино становится интересным», — сказал глава региона.





Креативный кластер «Квартал труда», создаваемый в Якутии, будет развивать и обучать специалистов в сфере кинематографа.





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