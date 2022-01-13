Съемки второй части «Аквамена» завершены

13.01.2022

Съемки второй части «Аквамена» завершены

Съемки картины «Аквамен 2» завершились, сообщил на своей странице в Instagram режиссер Джеймс Ван. Об этом информирует ФАН.

Кинорежиссер продемонстрировал фотографию с актерами Джейсоном Момоа, который сыграл супергероя в ленте, и Патриком Уилсоном. В картине, кроме Момоа и Уилсона, сыграли Яхьи Абдул-Матин II, Эмбер Херд и Пилу Асбек.

Ван поблагодарил съемочную группу и заявил, что предстоит еще обширная работа перед премьерой.

Съемки фильма стартовали летом 2021 года в Лондоне. В России выход ленты намечен на 15 декабря 2022 года.

Фото: YouTube