Съемки второй части «Аквамена» завершены

13.01.2022
Съемки картины «Аквамен 2» завершились, сообщил на своей странице в Instagram режиссер Джеймс Ван. Об этом информирует ФАН.
Кинорежиссер продемонстрировал фотографию с актерами Джейсоном Момоа, который сыграл супергероя в ленте, и Патриком Уилсоном. В картине, кроме Момоа и Уилсона, сыграли Яхьи Абдул-Матин II, Эмбер Херд и Пилу Асбек.
Ван поблагодарил съемочную группу и заявил, что предстоит еще обширная работа перед премьерой.
Съемки фильма стартовали летом 2021 года в Лондоне. В России выход ленты намечен на 15 декабря 2022 года.
Фото: YouTube