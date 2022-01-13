Вышел трейлер фильма KIMI Стивена Содерберга

В Сети появился ролик по триллеру с Зои Кравиц в главной роли. Его опубликовали на YouTube-канале компании Warner Bros. Pictures.





Премьера фильма назначена на 10 февраля. Его будут показывать только на стриминговой платформе HBO Max.





Судя по трейлеру, главная героиня редко выходит из дома. Она живет в большом лофте и пользуется устройством под названием «Кими». С его помощью девушка управляет «умным домом», заказывает продукты, выходит на связь с доктором и друзьями. У нее необычная работа в большой корпорации — интерпретация голосовых стримов.





Однажды девушка слушает запись и понимает, что на нее попало убийство женщины. Она сообщает руководству, которое не особо настроено на расследование и привлечение правоохранительных органов. Героиня берется за поиски предполагаемой жертвы. В какой-то момент ей приходится выйти из дома, чтобы донести правду. Но девушке не верят ни в компании, ни в кругу знакомых.





Главную роль в триллере исполнила Зои Кравиц («Меломанка», «Бэтмен»). В фильме также снялись Эрика Кристенсен («Траффик»), Девин Рэтрей, Хайме Камиль, Джейкоб Варгас, Байрон Бауэрс, Дерек Дель Гаудио, Робин Гивенс, Чарльз Хэлфорд, Рита Уилсон и другие актеры.





Режиссером фильма выступил Стивен Содерберг («Одиннадцать друзей Оушена», «Эрин Брокович»). Сценарий написал Дэвид Кепп («Миссия невыполнима», «Парк Юрского периода»). Он же выступил продюсером проекта вместе с Майклом Полейром («Малхолланд Драйв»). К режиссеру присоединились его частые соратники, работавшие над другими его проектами: художник-постановщик Филип Мессина, художник по костюмам Эллен Мирожник и композитор Клифф Мартинес.





Фото: кадр из трейлера фильма «Кими»