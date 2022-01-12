В 2021 году Госфильмофонд оцифровал более 2300 фильмов

Главный киноархив России оцифровал более 5 тысяч фильмовых материалов для долгосрочного хранения, выполнив поставленные задачи. Об этом сообщили в Минкультуры РФ.





Оцифровка проводится в рамках нацпроекта «Культура» с 2019 года. Она нацелена на проведение научной и технической реставрации, показ фильмов и обеспечение доступа к ним с помощью современной техники. До 2024 года должны оцифровать 22500 фильмовых материалов, сообщил врио главы Госфильмофонда Роман Чистяков.





«В 2021 году мы успешно отсканировали 2342 фильма, а это 5004 фильмовых материала. Уже утвержден список фильмов на 2022 год», — отметил он.





По словам Романа Чистякова, у киноархива появилась новая техника, которая поможет ускорить работу. «В этом году нам удалось закупить новое оборудование для крупнейшего в России, не имеющего аналогов комплекса цифровой реставрации, открытие которого запланировано в I квартале этого года. Уверен, это позволит повысить производительность процесса в несколько раз и значительно увеличить количество и качество реставраций архивного кино», — сообщил руководитель учреждения.





В 2021 году Госфильмофонд активизировал научно-исследовательскую и реставрационную работу.





«Для нас важно последовательно улучшать работу Госфильмофонда, обладающего богатой коллекцией не только по оценкам российских, но и мировых экспертов. Здесь хранятся уникальные материалы, восстанавливаются многочисленные фильмы, ведется методическая и собирательская деятельность в сфере кинематографии. Например, в 2021 году отреставрировано 10 фильмов, в том числе и в сотрудничестве с другими организациями», — сообщила глава департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Светлана Максимченко.





По ее словам, созданный экспертный совет по развитию Госфильмофонда поможет систематизировать все процессы и в контакте с сотрудниками киноархива выработать рекомендации по работе с коллекцией на ближайшие годы.





Специалисты архива отреставрировали фильмы «Юдифь и Олоферн» французского режиссера Луи Фейада, «Старая, старая сказка» Надежды Кошеверовой, «Вокальные параллели» Рустама Хамдамова, «Силуэты» австрийского постановщика Вальтера Райша и три итальянские картины. Совместно с Ленфильмом восстановили работы «Долгая счастливая жизнь» Геннадия Шпаликова и «Молох» Александра Сокурова, совместно с Чинетекой (Болонья), MoMA (Нью-Йорк) и Британским институтом кино — «Мой кузен» Эдварда Хосе.





В прошлом году киноархив принял более 2500 фильмов в отечественный фонд, более 1000 — в иностранный фонд и 9000 экземпляров — в бумажный архив.





Кроме того, в Москве впервые провели Фестиваль архивных фильмов. Он стал преемником фестиваля «Белые столбы», который с 1997 года организовывал Госфильмофонд для киноведов. Новый фестиваль открыли для широкой аудитории. В рамках киносмотра показали более 90 фильмов, провели более 60 встреч с профессионалами кинематографа и специалистами киноархива. Мероприятия посетили более 4 тысяч человек.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ