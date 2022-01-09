Мастера из Ижевска и Сергиева Посада победили в конкурсе «Вифлеемская звезда» на Урале

Мария Соловатова и Лев Брюханов из Ижевска и Сергиева Посада стали лауреатами XVI Рождественского фестиваля ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда». Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

«Когда я ходил среди работ, то сердце ликовало, и это происходит каждый год. Поэтому, конечно, хотелось сердечно поблагодарить всех авторов, на ваше сердце легли эти удивительные мгновения, и вы их сумели остановить и передать нам», — цитирует пресс-служба митрополита.





Фестиваль стартовал 29 декабря и завершился 7 января в Екатеринбурге.





«Вифлеемская звезда» — единственный в России ледовый фестиваль, посвященный празднику Рождества Христова. В этот раз в нем принимали участие более 20 команд из более чем 10 регионов России, а также из Сербии.





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