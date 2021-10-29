Таинственное искусство: «Черный супрематический квадрат» Казимира Малевича

Одна из самых обсуждаемых, скандальных и известных картин в мире уже больше ста лет притягивает внимание публики и вызывает споры. Разбираемся в истории создания картины и мифах, которые образовались вокруг нее, в том числе благодаря стараниям автора.





История создания





Казимир Малевич написал «Черный квадрат» в 1915 году. Он стал главной работой в его творчестве. Картина является частью супрематического триптиха. В него также входят «Черный круг» и «Черный крест». В то время он создал целую серию супрематических работ.





На обратной стороне «Черного квадрата» художник поставил дату — 1913. Тогда он создал замысел. За два года до написания «Квадрата» Малевич работал над эскизами декораций и костюмов к футуристической опере Михаила Матюшина «Победа над Солнцем». В этой работе впервые появилось изображение черного квадрата, заменявшего солнечный круг. В контексте оперы это был символ победы человеческого творчества над пассивностью природы.





Серия супрематических картин, включая «Квадрат», впервые предстала перед публикой на последней футуристической выставке «0,10». 39 работ заняли отдельный зал, в красном углу которого (где в русских домах располагаются иконы) поместили «Черный квадрат».





Беспредметность





Малевич отказался от предметности в творчестве. Он писал «нуль форм», ничто, абсолют. В этом пространстве нет ни верха, ни низа, ни севера, ни юга. Вообще ничего нет. Художник провозгласил «Квадрат» «нулем форм». В супрематичеком видении Малевича это означало разброс от «ничто» до «всего». «Черный квадрат» означал начало беспредметности и конец привычного для художников предметного мышления. Он стал точкой отсчета как нуль в математике. Автор считал «Черный квадрат» первым шагом к «чистому творчеству», подчеркивал его принципиальную новизну, отличающую его от вчерашнего искусства.





После выставки художественный критик и основатель «Мира Искусства» Александр Бенуа писал в одной из газет о «Квадрате»: «Это и есть та икона, которую господа футуристы предлагают взамен мадонн и бесстыжих венер».





Другие квадраты





Сегодня известны четыре «Черных квадрата», которые написал Малевич в разные годы. Картина 1915 года, выставлявшаяся на «0,10», считается оригиналом. В 1923 году был написан второй квадрат для Венецианской биеннале. Предполагается, что эту работу делали ученики художника Анна Лепорская и Николай Суетин под его руководством. Полотно хранится в Русском музее.





В 1929-м появился третий квадрат — для экспозиции в Третьяковке (где и хранится). Считается, что Малевич писал его прямо в залах из-за того, что на оригинале появился кракелюр (трещины). В 1932-м создан четвертый квадрат, история которого туманна. Полотно объявилось в 1990-е годы, когда один из заемщиков принес его в качестве залога в банк и не забрал. Впоследствии картину выкупил миллиардер Владимир Потанин и передал ее Эрмитажу. Стоит отметить, что все четыре квадрата — разные. Специалисты убеждены, что только первый обладает особой мистичностью и энергетикой.





Автор создал еще два базовых квадрата — красный и белый. «Красный квадрат. Живописный реализм крестьянки в двух измерениях» был представлен на той же выставке. Малевич определял его как «сигнал революции». «Белый квадрат» («Белое на белом») появился в 1918 году. Его художник называл «чистым действием».





Фото: Казимир Малевич, Tretyakov Gallery, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14940877