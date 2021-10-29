Выставка к юбилею «Юноны и Авось» начала работу в Москве

В Москве открылась выставка, приуроченная к 40-летию спектакля «Юнона и Авось», сообщает «Культуромания».

Экспозиция, включающая эпизоды из жизни авторов спектакля, представлена на Казанском вокзале. Как рассказала художник проекта Ирина Корина, главной идеей организаторов выставки стал перенос событий из зоны театра в зону музея.

«Этот проект сейчас – мы видим некую модель, макет будущего музея, это временный поп-ап музей спектакля «Юнона и Авось», поэтому он выглядит специфически. Мы видим здесь подиумы музейного характера, где в середине павильона находятся настоящие артефакты из театра – зрители могут увидеть то, что обычно далеко на сцене», – передает слова Ирины Кориной «Культуромания».

Посетители выставки узнают об истории создания спектакля через ряд ключевых событий. В экспозицию вошли афиши международных показов спектакля, архивные фото, костюмы актеров, рабочие эскизы, партитуры оперы, личные вещи авторов спектакля.



Фото: афиша спектакля «Юнона и Авось»



