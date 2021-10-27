Актер театра и кино Станислав Хлавнович умер в 64 года

26 октября актер театра, кино и ТВ, певец и шоумен Станислав Хлавнович скончался на 65-м году жизни, сообщает «Российская газета».

О смерти актера стало известно из сообщений его друзей и родственников в соцсетях. Причина смерти не указывается.

Хлавнович родился 11 января 1957 года. Закончил Днепропетровское театральное училище в 1987-м.

Служил в театре-варьете «Богема» и шоу-театре «Отражение». Профессионально занимался вокалом, одержал победу на международных конкурсов вокалистов в номинации «Авторская песня».

Хлавнович также получил Гран-при Всесоюзного конкурса театров эстрадных миниатюр. Среди экранных работ – фильмы и сериалы «Прокурорская проверка», «Виталька», «Косатка», «Свидетели», «Стоматолог», «Козырное место», другие.

Фото: кадр из фильма «Козырное место»